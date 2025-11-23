¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎË¾·îÍý·Ã¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬2025Ç¯11·î16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½©¤é¤·¤¤¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¤¿¤À¤ªÅ·µ¤¤Ë¤Ï·Ã¤Þ¤ì¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¡×Ë¾·î¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö½©¥´¥ë¥Õ¡×¤È¤·¡¢¥»¡¼¥¿¡¼¤È¥ß¥Ë¥¹¥«¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥´¥ë¥Õ¥¦¥§¥¢¥³¡¼¥Ç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öº£¡¢¥¹¥¤¥ó¥°½¤ÀµÃæ¤À¤«¤é¡¢¡¢¤«¡©¾Ð¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ê¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ª¤É¤±¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍî¤Á¹þ¤ß