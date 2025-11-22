ÎÉÉÊ·×²è¤¬¡¢Ìµ°õÎÉÉÊ ¶äºÂÆâATELIER MUJI GINZA Gallery1¡¦2¤Ç¡¢´ë²èÅ¸¡Ö¤«¤ª¤ê¤ò¤­¤¯¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö¤Ï12·î19Æü¤«¤é2026Ç¯3·î15Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡ÛÌµ°õÎÉÉÊ¤Ç¤Ï¡¢¶õ´Ö¤Î²÷Å¬¤µ¤ò¹â¤á¤ëÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤È¤â¤Ë¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤ä¥¢¥í¥Þ¥­¥ã¥ó¥É¥ë¡¢¥ë¡¼¥à¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡¢¤ª¹á¤È¤¤¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¹á¤ê¤ÎÎò»Ë¤ÏÌó1500Ç¯¤Ë¤ª¤è¤Ó¡¢Ä¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤­¤¿¡£