¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Îasami.t¤Ç¤¹¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢´é¤Î°õ¾Ý¤Ï¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ²½¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±¤¸Èý¥á¥¤¥¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Æ¤­¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¡¢30Âå¡¦40Âå¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë»÷¹ç¤¦Èý¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤éPOINT?´éÎ©¤Á¤ÎÊÑ²½¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤Þ¤À´é¤Î¹ü³Ê¤ä¶ÚÆù¤Î¥Ï¥ê¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¸µ¤â¤¯¤Ã¤­¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬30Âå¡£¼ã¡¹¤·¤µ