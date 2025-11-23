¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥ÉFANTASTIC¡þCIRCUS¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¡¼¥«¥¹¡Ë¤Ï¡¢23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÀÐ·îÅØ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¡¢ÆÍÈ¯À­ÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¸ø¼°X¤Ï¡ÖËÜÇ¯¤ËÆþ¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë»Ý¤Î¿½¹ð¤òËÜ¿Í¤è¤ê¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±°å¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¼£ÎÅ¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¾É¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤¿¤áÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¾åµ­¤Î¿ÇÃÇ¤Ë»ê¤ê¤Þ