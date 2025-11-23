2028Ç¯¤Î¼çÍ×20¥«¹ñ¡ÊG20¡Ë¼óÇ¾²ñµÄ³«ºÅÃÏ¤È¤·¤Æ´Ú¹ñ¤¬¸ø¼°²½¤µ¤ì¤¿¡£Æî¥¢¥Õ¥ê¥«¤Î¥è¥Ï¥Í¥¹¥Ö¥ë¥¯¤Ç22Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿G20¼óÇ¾²ñµÄ¤Ç¼óÇ¾¤é¤¬ºÎÂò¤·¤¿¼óÇ¾Àë¸ÀÊ¸¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£G20¼óÇ¾¤é¤Ï¼óÇ¾Àë¸ÀÊ¸ºÇ¸å¤Î¹àÌÜ¤Ç¤¢¤ëÂè122¹à¤Ç¡¢¡Ö¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï2026Ç¯¤ÎµÄÄ¹¹ñÊÆ¹ñ¤Ë¶¨ÎÏ¤·¡¢2027Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¡¢2028Ç¯¤Ë´Ú¹ñ¤Ç¤Þ¤¿²ñ¤¦¤³¤È¤òÌóÂ«¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£2010Ç¯¤Ë¥½¥¦¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤«¤é18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£´Ú