Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³« 2024Ç¯5·î31Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡ö¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÇÉÑÈË¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¡Ö¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¡×¡£Èï³²¼Ô¤ÎÀº¿ÀÅª¶ìÄË¤Ï¿¼¹ï¤Ç¤¢¤ê¡¢¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£ ¼«Æ°¼ÖÂ»³²ÊÝ¸±¤ò°·¤¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥ÒÊÝ¸±¤Ï¡¢¡Ø2023Ç¯¤¢¤ª¤ê±¿Å¾¼ÂÂÖÄ´ºº¡Ù¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤ª¤ê