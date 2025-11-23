¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤ÏX(µìTwitter)¤Ç¥Ð¥º¤Ã¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤Ç¤­¤´¤È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤ä¡Ö¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Åê¹Æ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÈÂ²ÌÏÍÍ¤¬¤«¤¤´Ö¸«¤¨¤ë»Ò°é¤Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¤É¤¦¤¾¤´¤é¤ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¯¤Ê¤¤¡©¡×Â©»Ò¤¬Êú¤¨¤ë3¤Ä¤ÎÉÔËþ¤Ë9Àé¤¤¤¤¤Í¡ª ¥´¥ê¥¢¥Æ¤ÎÊì(@BJhYyGzcGOyK3pT)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ëÆü¤Î¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¡¢Á´Íç¤Î¤Þ¤ÞÊÒ¼ê¤Ë¥Ô¥ë¥¯¥ë¤ò