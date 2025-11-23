¸÷¤òÊü¤Ä¡ÖÁ°¸å¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡×¡ß¡È¥¢¥¦¥È¥Ð¥Ã¥¯ÊÂ¤ß¡É¤Î¹­¤Ó¤í²Ù¼¼¤òºÎÍÑ¡ª¥¹¥Ð¥ë¤Î¿··¿¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼EV¡ÊBEV¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖTrailseeker¡Ê¥È¥ì¥¤¥ë¥·¡¼¥«¡¼¡Ë¡×¤Ï¡¢¡ÖSOLTERRA¡Ê¥½¥ë¥Æ¥é¡Ë¡×¤ËÂ³¤¯¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¸þ¤±BEVÂè2ÃÆ¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤Ï2026Ç¯½Õº¢¤ÎÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢2025Ç¯10·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼2025¡×¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ»ÅÍÍ¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ï¥´¥óSUV¤È¤·¤ÆÆüËÜÆ³ÆþÍ½Äê¤Î¡Ö