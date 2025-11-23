¿Íµ¤¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¡¦¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É¡Ù2Éôºî¤¬´°·ë¤¹¤ë¡£Á°ÊÔ¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¡Ê2024¡¢Æü2025¡Ë¤ËÂ³¤¯¸åÊÔ¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤¬¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Ï2025Ç¯11·î21Æü¤Ë·à¾ì¸ø³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤À¡£ ¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¡Ù¤ÏÊÆ¹ñ¶½¹Ô¼ýÆþ4²¯7,443Ëü¥É¥ë¡¢À¤³¦¶½¼ý7²¯5,871Ëü¥É¥ë¤È¤¤¤¦Âç¥Ò¥Ã¥È¡£¡Ø¥¦¥£¥­¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤â¤³¤ì¤ËÇ÷¤ë¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¾å²ó¤ë¶½¹Ô¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¸¶ºî¤Î