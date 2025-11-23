Ä¹¤¯Â³¤¤¤¿ÌÔ½ë¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¼êÂ­¤¬Îä¤¨¤ë´¨¤µ¤¬Ç¦¤Ó´ó¤ëµ¨Àá¤¬ÅþÍè¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤­¡¢Îø¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²¹Àô¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åò¤±¤à¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢¤¿¤À²¹¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¹­¤¬¤ëÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë¿»¤«¤ëÅò¤Ï¡¢Æü¾ï¤òËº¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö²¹ÀôÁíÁªµó2025¡×¤Î·ë²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¤³¤ÎÅß¹Ô¤­¤¿¤¤¡ÖÀä·Ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¹Àô¡×TOP3¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅß¹Ô¤­¤¿¤¤¡ÖÀä·Ê¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë²¹ÀôÄ¹°ú¤¤¤¿¹ó½ë¤«¤é°ìÅ¾¡¢½©