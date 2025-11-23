»°½Å¸©Îë¼¯»Ô¤Ç»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¡¢Áê¼ê¤Ë¤±¤¬¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÎÈ¯³Ð¤ò¤ª¤½¤ì¡¢Æ¨¤²¤¿¤È¤·¤Æ48ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ê¤É¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Îë¼¯»Ô¤Î48ºÐ¤Î¼«¾Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï22Æü¸á¸å5»þ50Ê¬¤´¤í¡¢Îë¼¯»Ô»»½ê¤Î¸©Æ»¤Ç¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤ËÄÉÆÍ¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿19ºÐ¤Î½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤Ë¤±¤¬¤µ¤»¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î¾ì¤«¤éÎ©¤Áµî¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÃË¤Ï¡¢ÍÆµ¿¤òÇ§