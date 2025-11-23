¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÈüÇÊ¸Ðµ¥Á¥¤Ï¡¢¡Ö¤Ó¤ï¸Ð¥¯¥ë¡¼¥º 2025Winter¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢2025Ç¯12·î8Æü(·î)¤«¤éÅß´ü¥À¥¤¥ä¤Ç±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯3·î6Æü(¶â)¤Þ¤Ç¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÂçÄÅ¹ÁÈ¯Ãå¤ÇÊ¿Æü±¿¹Ò¤Î¡ÖÆî¸ÐÍ·Í÷¥Ü¡¼¥È¡×¤ÈÅÚÆü½Ë¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï±¿¹Ò¤Î¡Ö¥ß¥·¥¬¥ó¥¯¥ë¡¼¥º¡×¡¢¤µ¤é¤Ëº£ÄÅ¹Á¡¦Ä¹ÉÍ¹Á¤«¤é¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÃÝÀ¸Åç¥¯¥ë¡¼¥º¡×¤Î±¿¹Ò¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Åß´ü¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¡Ö¸æÁ¥°õ¡×¤âÈÎÇä¤·¤Þ¤¹