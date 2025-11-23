²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬18Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£Ç¯±Û¤·²»³Ú¥Õ¥§¥¹¡ÖCOUNTDOWN JAPAN 25/26(¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó)¡×¤Î¡ÈÉÔ°Â¡É¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿¡£¤¢¤Î¡û¡Ö°ã¤Ã¤Æ¤âÅÜ¤é¤Ê¤¤¤Ç¡×¡ÖÀäÂÐ·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç(¾Ð)¡×Æ±¥Õ¥§¥¹¤Î¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¡¦¥¢¥¯¥È¤Ëano¤¬·èÄê¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¡¢¡ÖÂç¤·¤¿Ç¯±Û¤·¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×