Åê»ñ¤Ë¤¢¤ëÄøÅÙ´·¤ì¤¿¤é¡¢°ìÅÙ¤Ï¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡Ö¿®ÍÑ¼è°ú¡×¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤É¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤òÁª¤Ù¤Ð°Â¿´¤·¤Æ¼è°ú¤Ç¤­¤ë¤Î¤«ÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤ÇËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¿®ÍÑ¼è°ú¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú·ô²ñ¼Ò¤ò5¤Ä¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¿®ÍÑ¼è°ú¤Î½Å»ëÅÙ¤ä¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¢Â¾¼Ò¤È¤Îº¹ÊÌ²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¿®ÍÑ¼è°ú¤È¤Ï? ¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¿®ÍÑ¼è°ú¤È¤Ï¡¢¸½¶â¤ä³ô¼°Åù¤òÃ´ÊÝ¤È¤·¤ÆÍÂ¤±¡¢¾Ú·ô²ñ¼Ò¤«¤é¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê