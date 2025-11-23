¡ÚÃæÂ¼Äá¾¾¤ÎÄáÌÀtimes¡Û²ÎÉñ´ì¤ÎÀ¤³¦¤òÉÁ¤¤¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥ÈÃæ¤Î±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×¡Ê´ÆÆÄÍûÁêÆü¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î´îµ×Íº¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡ÈÉô²°»Ò¡É¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤í¤¦¤È¤¹¤ëÇÐÍ¥¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÂ¼Äá¾¾¡Ê30¡Ë¤À¡£°ìÈÌ²ÈÄí¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¡¢½½È¬ÂåÌÜÃæÂ¼´ª»°Ïº¤µ¤ó¤Î¸µ¤Ç½¤¶È¤¹¤ëÉô²°»Ò¤È¤Ê¤ê¡¢²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¡£Âè6²ó¤Ç¤Ï2015Ç¯¤Ë94ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸½Ìò¤ÇÉñÂæ¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¡ÖÃæÂ¼²°¤Î¼é¤ê¿À¡×¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿ÆóÂåÌÜÃæÂ¼¾®»³»°¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤