¼ïµí¡ÖµÆÈþæÆÊ¿¡×¤È´ä¼ê¸©ÇÀ¶È¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼ÃÜ»º¸¦µæ½ê¤Îº«Ìî¾¡¼¡Ä¹¡á10·î14Æü¡¢´ä¼ê¸©½»ÅÄÄ®¡Ö¤¤¤ï¤Æµí¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦´ä¼êÃÜ»º³¦¤Ë¡¢·ìÅý¤Î»Òµí¤¬¸¡Äê¤ÇºÇ¹âÊö¤ÎÉ¾²Á¤òÆÀ¤ë¼ïµí¤¬¸½¤ì¤¿¡£10·î¤«¤é»Òµí¤Î»Ô¾ì½Ð²Ù¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£ÅìËÌ¤ÇºÇ¤âÆùÍÑµí¤Î»ô°éÆ¬¿ô¤¬Â¿¤¤°ìÊý¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¡¢ÃÜ»ºÇÀ²È¤¬¸º¾¯¤·¡¢½Ð²ÙÆ¬¿ô¤¬¿­¤ÓÇº¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÂç¤­¤Ê´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¶¦Æ±ÄÌ¿®¡áÀ¥ÅÄ½ãÊ¿¡Ë¡Ö100Ëü100