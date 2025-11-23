¡Ú¥µー¥Æ¥£ー¥ï¥ó¡Û¤«¤é¡Ö¥Ï¥íー¥­¥Æ¥£¡×¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¿·ºî¥¢¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£11/1¤ËÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÈÎÇä¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤â¤¢¤ë¤Û¤ÉÂç¿Íµ¤¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡ª º£²ó¤Ï¡¢¤á¤¸¤ë¤·¥¢¥¯¥»¥µ¥êーÉÕ¤­¤Î¥À¥Ö¥ë¥«¥Ã¥×¤Ê¤É¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£11/27¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥­¥Æ¥£¹¥¤­¤Ï¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª ¥«¥Ã¥×¤â¥Á¥ãー¥à¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡ÖÁª¤Ù¤ë2¤Ä¤Î¥¢¥¤¥¹¡× @ftn_