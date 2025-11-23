¡Ú¥Ù¥ì¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ù¥ì¥ó¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóÂè30²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡ÊCOP30¡Ë¤Ï22Æü¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£