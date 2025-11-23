¤­¤Î¤¦¡Ê22Æü¡ËÌëÃÙ¤¯¡¢·²ÇÏ¸©ÉÙ²¬»Ô¤Ç½»Âð¤Ê¤É4Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¸µ¤Î²È¤«¤é1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤­¤Î¤¦¸á¸å11»þÈ¾Á°¡¢ÉÙ²¬»Ô¼·Æü»Ô¤Ç¡ÖÎ¢¤Î²È¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á½ê¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É7Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤Î½»Âð¤ÈÎÙ¤Î·úÊª¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ2Åï¤ÎÌÚÂ¤¤Î·úÊª¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¤Û¤«¤Î2Åï¤âÊÉ¤Ê¤É°ìÉô¤¬Ç³¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²Ð¸µ¤Î½»