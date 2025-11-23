¥Ñ¥Ô¥ì¥¹¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ç¥Ð¥¤¥¹ÂÐ±þÅÅ»Ò½ñÀÒ¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖRenta!¡×¤Ë¤Æ¡¢½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡ØËâË¡¾¯½÷¤Ã¤Æ¥Þ¥¸¤Ä¤ì¤§¡Ù¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¢¥Ë¥á¡¦Ì¡²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£ËèÆü°ìÀ¸·üÌ¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¼ÒÃÜ¤ÇÉÔØâ¤ÇKawaiiËâË¡¾¯½÷¤ÎËèÆü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¡¢Youtube¥¢¥Ë¥á¡¢Ì¡²è¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÉ½¸½¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£³Æ¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°