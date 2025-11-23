ÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¹â¹»¤ÎÉô¹â¹»¡¦Âç³ØÌîµå¤Î½©¤ÎÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÌÀ¼£¿ÀµÜÂç²ñ¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ï14Æü¤«¤é6Æü´Ö¡¢Ç®Àï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤¿¡£¹â¹»¤ÎÉô¤Ç4¶¯¿Ê½Ð¤·¤¿±ÑÌÀ¡Ê»Í¹ñ¡Ë¤Ï¡¢¿ï½ê¤Ç²ÚÎï¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢¹â¹»Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï³°Ìî¤Î¤Ê¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÆü¡¹Îý½¬¡£´Ä¶­¤ÎÀ°¤¦¶¯¹ë¹»¤ËÈæ¤Ù¤ÆÉÔÍø¤Ë»×¤¨¤ë¤¬¡¢ÆâÌî¼éÈ÷¤ÎÍ×¡¦Í··â¼ê¤òÌ³¤á¤ëÃÓÅÄÈ»¿Í¼ç¾­¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áTHE ANSWER