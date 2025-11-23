½©¤«¤éÅß¤Ø¡¢µ¨Àá¤¬Âç¤­¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÊë¤é¤·¤ÎËÉºÒ¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯5·î5Æü¤Ë¡ÖÈó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ ºÇÄã¸Â¥»¥Ã¥È¤Î½àÈ÷¤ÈÊÝ´É¾ì½ê¡×¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢Èó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¨¤ì¤Æ¤­¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤È1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¥±¥¢¤¬É¬Í×¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡ÖÈó¾ï»ý¤Á½Ð¤·ÂÞ¤Î°áÂØ¤¨¡×¤ÎÄó°Æ¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤´¤È¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÂç¤­¤Êµ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¡Ö°áÂØ¤¨¡×¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÉºÒ°Õ¼±¡¦ËÉºÒ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÄã¸Â