ÆüËÜ¹Ò¶õ¡ÊJAL¡Ë¤Ï¡¢¡Ö²»À¼Ê¸»ú²½µ¡´ï¡×¤ò±©ÅÄ¡¦À®ÅÄ¶õ¹Á¤Î¹ñºÝÀþ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë»î¸³Æ³Æþ¤¹¤ë¡£Æ³Æþ¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÆüËÜ°õºþ¤Î¡ÖDNPÂÐÏÃ»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡£»Ø¸þÀ­¥Þ¥¤¥¯¤È¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤ë¹½À®¤Ç¡¢ÅÅ¸»¤ÈWi-Fi´Ä¶­¤¬¤¢¤ì¤ÐÍøÍÑ¤¬¤Ç¤­¤ë¡£²ñÏÃÆâÍÆ¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ©ÌÀ¤Ê¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ31¤«¹ñ¤ÎÂ¿¸À¸ì¾ðÊó¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£Åë¾è¼êÂ³¤­¤äÅë¾è¡¦¾è¤ê·Ñ¤®°ÆÆâ¡¢¼ê²ÙÊª´Ø·¸¤ÎÀâÌÀ¡¢ÁêÃÌ¤Ê¤É¤ÎÍøÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤Æ