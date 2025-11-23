Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ3¡Ê2-0¡Ë1¿À¸Í14:02¥­¥Ã¥¯¥ª¥Õ ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì Æþ¾ì¼Ô¿ô31,414¿Í»î¹ç¥Ç¡¼¥¿¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÁêÇÏÍ¦µª¡£Æ£ÅÄ¿¿¶¿¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃæ¿´¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁ´ÈÌ¤ò¼èºà¡£J¥ê¡¼¥°¡¢ÆüËÜÂåÉ½¡¢WÇÕ¡¢UEFA_CL,¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢²Æµ¨¡¢Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¢Â¾¡£A.J.P.S(ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡¢A.I.P.S(¹ñºÝ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥×¥ì¥¹¶¨²ñ)²ñ°÷¡£