2023Ç¯¤ËÄÀË×¤·¤¿Àø¿åÄú¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¡×¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢¥¿¥¤¥¿¥ó¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¿åÃæ¥«¥á¥é¤ÈÃæ¤ÎSD¥«¡¼¥É¤¬¤Û¤ÜÌµ½ý¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£The recovery teams found a hardened underwater camera in the wreckage of the Titan submersible, and inside the casing was an undamaged SD card. pic.twitter.com/QCOtdcS7dU— Scott Manley (@DJSnM) October 15, 2025OceanGate Titan sub's camera found m