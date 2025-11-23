¿·½É¡¦²ÎÉñ´ìÄ®¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÏ¢Â³2·ï¤Î»¦¿Í»ö·ï¡¢¤·¤«¤â1·ï¤ÏÈï³²¼Ô¤Î¿È¸µ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡Ä½ÅÍ×¶§°­»ö·ï¤òÁ°¤Ë¡¢Àº±Ô¤¾¤í¤¤¤Î·Ù»ëÄ£ÁÜººÂè°ì²Ý¤ÎÁÜºº°÷¤¬²ÎÉñ´ìÄ®¤Ë»¶¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤ÏÆñ¹Ò¤ò¶Ë¤á¤ë¡£Âç¤­¤ÊÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈË²Ú³¹ÆÃÍ­¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ÁÜºº¤¬¿ÊÅ¸¤·¤Ê¤¤Ãæ¡¢ÁÜººËÜÉô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ°­¤ÎÅ¸³«¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÈÂè»°¤Î»ö·ï¡É¤âµ¯¤­¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¾¼ÏÂ56Ç¯¤Ëµ¯¤­¤¿¡Ö²ÎÉñ´ìÄ®¥Û¥Æ¥ëÏ¢Â³»¦¿Í»ö·ï¡×¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿