¢§Ê¡²¬¸©¡ÊÊ¡²¬´É¶èµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£³Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÊ¡²¬ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¡ÚËÌ¶å½£ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¡ÚÃÞË­ÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¡ÚÃÞ¸åÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¢§º´²ì¸©¡Êº´²ìÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£³Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì¢§Ä¹ºê¸©¡ÊÄ¹ºêÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£³Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡ÛÀ²¤ì¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¡Ú°í´ô¡¦ÂÐÇÏ¡ÛÀ²¤ì¸å¤¯¤â¤ê¡Ú¸ÞÅç¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¢§·§ËÜ¸©¡Ê·§ËÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£³Æü£µ»þ¡Ë¡Ú·§ËÜÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¡Ú°¤ÁÉÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¡ÚÅ·Áð¡¦°²ËÌÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¡ÚµåËáÃÏÊý¡ÛÀ²¤ì¢§ÂçÊ¬