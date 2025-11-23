¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥¯¥ë¡¼¥Ë¡¼¡Ê64ºÐ¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤¬¡¢¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Î²¾Áõ¤ò¤·¤¿¤½¤¦¤À¡£Éã¿Æ¤¬¤«¤Ä¤Æ¤½¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ä¤æÃÎ¤é¤º¤À¤È¤¤¤¦¡£1997Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¡õ¥í¥Ó¥ó¡¿Mr.¥Õ¥ê¡¼¥º¤ÎµÕ½±¡ª¡×¤Ç¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ò±é¤¸¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¤Ï¡¢ºÊ¥¢¥Þ¥ë¡Ê47ºÐ¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤­¤¿8ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÃË½÷¤ÎÁÐ»Ò¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¤¯¤ó¤È¥¨¥é¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢Éã¿Æ¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬´ò¤·¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆ¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¡Ö¥¨¥¯¥¹¥È¥é¡×¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸