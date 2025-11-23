½÷Í¥¤Î°æ·å¹°·Ã¡Ê28¡Ë¤¬22Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Öº§³è¥Ì¥Þ»Ò¤ÎÍ«Ýµ¡×¡Ê¿¼Ìë1¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ëº§¤ò¤¹¤ëºÝ¤ËÀäÂÐ¤ËÂÅ¶¨¤Ç¤­¤Ê¤¤°ìÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï·ëº§¡õº§³è¤ÎËÜ²»¤ò°æ·å¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥À¥ì¥Î¥¬¥ìÌÀÈþ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¶â»Ò¤­¤ç¤ó¤Á¤£¤¬ÀÖÍç¡¹¥È¡¼¥¯¤¹¤ë¡£¡Öº§³èOG¡×¤ËÊ¹¤¤¤¿³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖÂç»ö¤Ê°ìÅÀ°Ê³°¤ÏÂÅ¶¨¤âÉ¬Í×¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤ê¡¢¥À¥ì¥Î¥¬¥ì¤«¤é¡ÖÂç»ö¤Ê°ìÅÀ²¿¤Ç¤¹¤«?¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì