¹ñ¸ì¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¿­¤Ó¤Ê¤¤»Ò¤¬¥Ï¥Þ¤ëæ«¡Ä¡Ö³èÌö¤·¤¿¤«¤é¡×¤Ç¤Ï3ÅÀ¤·¤«¤â¤é¤¨¤Ê¤¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡©¡Ú¹â¹»¤Ë¤â½Î¤Ë¤âÄÌ¤ï¤º¡¢´°Á´ÆÈ³Ø¤ÇÅìÂç¹ç³Ê¡ª¡Û¡½¡½¤·¤«¤â¡¢¼óÀÊ¹ç³Ê¤È¤ï¤º¤«3ÅÀº¹¤Î¤Û¤Ü¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¡ª ¡ØÀ®ÀÓ¥¢¥Ã¥×¤Ï¡Ö¹ñ¸ì¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡ª ÊÐº¹ÃÍ45¤«¤é¤ÎÅìÂç¹ç³Ê¡Ö´°Á´ÆÈ³Ø¡úÊÙ¶¯Ë¡¡×¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢Ãæ³Ø3Ç¯À¸¤Î¤È¤­¤Ë¡ÖÅìÂç¹ç³Ê¡×¤òÀë¸À¡£¹â¹»¤Ë¤â½Î¤Ë¤âÄÌ¤ï¤º¡¢´°Á´ÆÈ³Ø¤ÇÅìÂç¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤±¤ì¤É¡Ä¡ÄÁ´¹ñÌÏ»î¤Ï¡ÖÊÐº¹ÃÍ4