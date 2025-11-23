¢§°ñ¾ë¸©¡Ê¿å¸ÍÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£³Æü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê¢§ÆÊÌÚ¸©¡Ê±§ÅÔµÜÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£³Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¢§·²ÇÏ¸©¡ÊÁ°¶¶ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£³Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¡ÚËÌÉô¡ÛÀ²¤ì»þ¡¹¤¯¤â¤ê¢§ºë¶Ì¸©¡Ê·§Ã«ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£³Æü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¡ÚÃáÉãÃÏÊý¡Û¤¯¤â¤ê¸åÀ²¤ì¢§ÀéÍÕ¸©¡ÊÄ¸»ÒÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£³Æü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê¡ÚËÌÅìÉô¡Û¤¯¤â¤ê°ì