¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖFANATIC¡þCRISIS¡×¤Î¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬22Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÀÐ·îÅØ¡Ê48¡Ë¤¬¡ÖÆÍÈ¯À­ÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÖFANTASTIC¡þCIRCUS¤è¤êÂçÀÚ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ê¥¹¥ÈÀÐ·îÅØ¤¬°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¤Æ¡ØÆÍÈ¯À­ÂçÂÜ¹üÆ¬²õ»à¡Ù¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖËÜÇ¯¤ËÆþ¤ê¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤ë»Ý¤Î¿½¹ð¤òËÜ¿Í¤è¤ê¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê