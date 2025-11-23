¥é¡¦¥êー¥¬ 25/26¤ÎÂè13Àá ¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤È¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Î»î¹ç¤¬¡¢11·î23Æü05:00¤Ë¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥»¥é¥ß¥«¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ ¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ë¤Ï¥¢¥¸¥ç¥»¡¦¥Ú¥ì¥¹¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥§¥éー¥ë¡¦¥â¥ì¥Î¡ÊFW¡Ë¡¢¥¢¥ë¥Ù¥ë¥È¡¦¥â¥ì¥¤¥í¡ÊFW¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÌ¡¹¤¬¥¹¥¿ー¥Æ¥£¥ó¥°¥á¥ó¥Ðー¤ËÊÂ¤ó¤À¡£ÂÐ¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤Ï¥Þ¥Æ¥ª¡¦¥¸¥ç¥¼¥Õ¡ÊFW¡Ë¡¢¥¸¥ã¥ó¡¦¥Ó¥ë¥¸¥ê¡ÊMF¡Ë¡¢¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥Èー¥ì¡ÊMF¡Ë¤é¤¬ÀèÈ¯¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢