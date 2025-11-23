ËÜÆü11·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë9»þ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡ÖGolden SixTONES¡×¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤Ë°²ÅÄ°¦ºÚ¤ò·Þ¤¨¤ÆÁ÷¤ë90Ê¬SP¡ª»ÒÌò»þÂå¤«¤éÆüËÜÃæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡È¹ñÌ±¤ÎÌ¼¡É°²ÅÄ¤òÁ°¤Ë¡Ö¡È°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¡È°¦ºÚ¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸Æ¤ÓÊý¤ÇÇº¤àSixTONES¡£°²ÅÄ¤¬¡Ö¸Æ¤Ó¤ä¤¹¤¤¸Æ¤ÓÊý¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¼«Í³¤Ë¸Æ¤ÓÌ¾¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¡¢°²ÅÄ¤âÂç¾Ð¤¤¡£SixTONES¤Î°õ¾Ý¤ò¡Ö³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤«Éô³è¤È¤¤¤¦¤«