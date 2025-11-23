[11.22 Å·¹ÄÇÕ·è¾¡ Ä®ÅÄ 3-1 ¿À¸Í ¹ñÎ©]¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÏFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤È¤ÎÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ë1-3¤ÇÇÔ¤ì¡¢ºòµ¨¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤òÆ¨¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤¹¤Ç¤ËJ1¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ë¥ô¥¡¥óÇÕ¤â¥Ù¥¹¥È8¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¤¿¤á¡¢3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌµ´§¤¬·èÄê¡£¥«¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤â20Ç¯ÅÙ¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½éÍ¥¾¡¡¢ºòµ¨¤ÎÃ¥´§¤È2Ï¢¾¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¡£¤È¤â¤Ë»î¹ç¹ª¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÎ¾¼Ô¤Î·è¾¡Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÀ°Õ¤ÎÅÚÉ¶¤Ç¸å¤ì