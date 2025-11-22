¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê¡ÊBVLGARI¡Ë¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ËSnow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£½¢Ç¤¤òµ­Ç°¤·¤¿È¯É½²ñ¤ò¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»¤Ëº£Æü¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¿·´ú´ÏÅ¹¡Ö¥Ö¥ë¥¬¥ê É½»²Æ»¡×¤Ç³«ºÅ¡£°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú²èÁü¤ò¤â¤Ã¤È¸«¤ë¡Û¥Ö¥ë¥¬¥ê É½»²Æ»¤Ï¡¢Åìµþ¡¦É½»²Æ»±è¤¤¤Î¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¥ª¡¼¥¯É½»²Æ»¡×¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÏ©ÌÌÅ¹¡£ÃÏ¾å2¥Õ¥í¥¢¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¿·Å¹ÊÞ¤Î³°´Ñ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥ë¥¬¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡Ö¥Ç¥£¡¼¥ô