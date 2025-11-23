¾¡Íø¤òÃç´Ö¤Î¤È¤³¤í¤ËÆÏ¤±¤ë»þ¤¬¡¢°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤¤½Ö´Ö¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î20Æü¤ÎÂè1»î¹ç¤Ç¡¢BEAST X¡¦ÃæÅÄ²ÖÆà¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤¬¸Ä¿ÍÏ¢¾¡¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó4¾¡ÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤ÏÑÛ¡¹¤·¤¤É½¾ð¤òÊø¤µ¤Ê¤¤ÃæÅÄ¤À¤¬¡¢»î¹ç¸å¤Ï´î¤Ó¤¬Âç²òÊü¡£¹µ¼¼¤Ø¤È¸þ¤«¤¦ÄÌÏ©¤Ç¤Ï¡Ö¤ä¤¿¡¼¡ª¥é¥Ã¥­¡¼¢ö¡×¤È¡¢¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤é¤·¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÃæÅÄ²ÖÆà¡¢´î¤Ó¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ô¡¼¥¹¤Ê½Ö´ÖÃæÅÄ¤Ïº£Ç¯¤ÇM¥ê¡¼¥°¤Ï3¥·¡¼¥º¥óÌÜ¡£1