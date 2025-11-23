½©ÅÄ»Ô¤ÎÂç¿¹»³Æ°Êª±à¤Ç£²£±Æü¤Ë»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥Þ¤¬°ì»þÃ¦Áö¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Æ±±à¤Ï£²£²Æü¤«¤éËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´ºº¤ò»Ï¤á¤¿¡£»ô°é¼Ë¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÇËÂ»¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Æ±±à¤ÏÈâ¤Î»Ü¾û¤ËÉÔÈ÷¤¬¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À­¤â´Þ¤á¤ÆÄ´¤Ù¡¢°ÂÁ´¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¤Þ¤ÇÎ×»þµÙ±à¤òÂ³¤±¤ë¡£Æ±±à¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ã¦Áö¤·¤¿¥Ä¥­¥Î¥ï¥°¥Þ¤Î¥ë¥Ó¡¼¡Ê»ó¡¢£²£°ºÐ¡Ë¤ÏÂÎÄ¹Ìó£±¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÂÎ½ÅÌó£¸£°¥­¥í¡£¥¯¥Þ¤¬¤¤¤ë»ô°é¼Ë¤ÏÆ°Êª±à¤ÎÅìÃ¼¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Å´À½¤Î¤ª¤ê¤Ç°Ï¤ï¤ì¤¿Å¸¼¨¥¹¥Ú¡¼