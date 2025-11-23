Ç®¤¤Àï¤¤¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿90Ç¯Âå¤ÎÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡£¤³¤Î»þÂå¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê³°¹ñ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¤âÂ¿¤¯»²Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¾®¶¶·úÂÀ¤Ë¤È¤Ã¤ÆËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥¦¥¤¥ê¥¢¥à¥¹¤À¤í¤¦¡£ÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿»°´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦ºÂÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤È»°´§¥Ø¥Ó¡¼µéÁª¼ê¸¢¤ò¾®¶¶·úÂÀ¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÊËÜµ­»ö¤Ï11·î10ÆüÈ¯Çä¡ØÁ´ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹90Ç¯Âå³°¹ñ¿ÍÎóÅÁ¡½¾®¶¶·úÂÀ¤¬Àï¤Ã¤¿ºÇ¹â¤ÎÃË¤¿¤Á¡½¡Ù¡Ê¾®¶¶·úÂÀÃø¡¿¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤è¤êÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿