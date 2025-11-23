¹ñÁ´ÂÎ¤ò´¬¤­¹þ¤ó¤ÀÂç³Ø¡Ö½¤Ç½»î¸³¡×¤Î°ìÆü11·î13Æü¡¢´Ú¹ñÁ´°è¤ÇÂç³ØÆþ³Ø¤Î¤¿¤á¤Î¶¦ÄÌ»î¸³¤Ç¤¢¤ë¡Ö½¤³ØÇ½ÎÏ»î¸³¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö½¤Ç½¡×¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö±¿Àª¤¬ÎÉ¤¤²«¶â¤Î°çÇ¯¡×¤È¤¤¤¦¸À¤¤ÅÁ¤¨¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÎòÂå¤Ç¤â¹â¿å½à¤Î½ÐÀ¸Î¨¤òµ­Ï¿¤·¤¿2007Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬½¤Ç½¤ò¼õ¤±¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢¼õ¸³¼Ô¤¬55Ëü4000¿ÍÍ¾¤ê¤Ç7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÇÂ¿¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£ÎÉ¤¤³ØÎò¤¬À®¸ù¤Ø¤Î¶áÆ»¤È¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤È¤Ï°ã¤¤¡¢º£¤Î´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤Ï¡ÖÎÉ¤¤³ØÎò=¿ÍÀ¸¤ÎÀ®¸ù¡×¤È¤¤¤¦¸ø¼°