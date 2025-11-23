Èþ¿Í²è¡¢¼Ì¼ÂÅª¤ÊÉ÷·Ê²è¡¢¥ÉÇ÷ÎÏ¤ÎÌò¼Ô³¨¡Ä¡ÄÄÕ²°½Å»°Ïº¤Î¤ª¤«¤²¤Ç3¿Í¤ÎÅ·ºÍ³¨»Õ¤Ï²Ö³«¤¤¤¿¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿À¸¤­ÍÍ¤È¤Ï¡£ÄÕ½Å¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿²ÎËû¡Ö¤â¤¦¡¢ÄÕ½Å¤È¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤Ç¡¢³¨»Õ¡¦´îÂ¿Àî²ÎËû¡Ê±é¡¦À÷Ã«¾­ÂÀ¡Ë¤Ï¡¢20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ»Å»ö¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿½ÐÈÇ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÄÕ²°½Å»°Ïº¡ÊÄÕ½Å¡Ë¤ÈêÖ¤òÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ÎÈÇ¸µ¹Í¾Ú¤òÌ³¤á¤ëÃæ±ûÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÎëÌÚ½Ó¹¬»á¤¬¸ì¤ë¡£¡Ö²ÎËû¤ÏÀ¸¤Þ