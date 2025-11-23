2019Ç¯¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎßÀÌî¤Á¤Ò¤í¤µ¤ó¤¬¡¢Æ°Êª¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¡Ê¥º¡¼¥Õ¥£¥ê¥¢¡Ë¤ò¼èºà¤·¤Æ½ñ¤­¾å¤²¤¿¡ØÀ»¤Ê¤ë¥º¡¼¡Ù¡£ËÜ½ñ¤Ï¾×·âÅª¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤òÆþÇ°¤Ê¼èºà¤ÈÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥¯¥È¤Ë´ð¤Å¤­¡¢¿Í¤ÈÆ°Êª¤Î°¦¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤¬É¾²Á¤ò¼õ¤±¡¢2019Ç¯Âè17²ó¡Ö³«¹â·ò¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤é6Ç¯¡¢¼¡¤Ë¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¿¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¡È¥É¡¼¥ë¡É¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¡½¡½¡£¥»¥Ã¥¯¥¹¥É¡¼¥ë¤ä¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¢AI¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤ò¼èºà¤·¡Ö¿Í