¡ãCME¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥Ä¥¢¡¼Áª¼ê¸¢3ÆüÌÜ¡þ22Æü¡þ¥Æ¥£¥Ö¥í¥óGC¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë¡þ6734¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥­¥ó¥°¾å°Ì60¿Í¤·¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¥¨¥ê¡¼¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¡¢Í¥¾¡¼Ô¤¬Ç¯´Ö½÷²¦¤Î¾Î¹æ¤È¡¢ÇË³Ê¤Î¾Þ¶â400Ëü¥É¥ë¡ÊÌó6²¯2000Ëü±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡¢ÊÆ½÷»Ò¥Ä¥¢¡¼º£µ¨ºÇ½ªÀï¤ÎÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¹¤®¤ë¥ê¥¹¤µ¤ó¤òÈ¯¸«¡ªÃ±ÆÈ¼ó°Ì¤Ç½Ð¤¿À¤³¦¥é¥ó¥­¥ó¥°1°Ì¤Î¥¸¡¼¥Î¡¦¥Æ¥£¥Æ¥£¥¯¥ë¡Ê¥¿¥¤¡Ë¤¬¡Ö64¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë22