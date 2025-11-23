½÷Í¥¤Î¿¹¼·ºÚ¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½Ð±éÃæ¤ÎÌë¥É¥é¡Ø¤Ò¤é¤ä¤¹¤ß¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·î¡ÁÌÚÍË22»þ45Ê¬¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£²¬»³Å·²»¡¢µÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢µÈÂ¼³¦¿Í¤ÈÊÂ¤ó¤À4¿Í¤Ç¤Î¡È¥Ô¡¼¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹¼·ºÚ¡¢ÇØÃæ¤¢¤é¤ï¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¡ªÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ò¤é¤ä¤¹¤ßÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¹¤Ç¤Ë¤µ¤ß¤·¤¤¡ª ¤½¤ó¤Ê¤ß¤ó¤Ê¤Ë4¿Í¤Ç¥Ô¡¼¥¹¤É¤ó¡£ÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢°¤º´¥öÃ«¤ÎÆü¡¹¤Ï