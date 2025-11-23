µÚÀî¸÷Çî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ê¤Á¡Ë¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË22»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè7ÏÃ¤¬º£ÌëÊüÁ÷¡£¸¼°ì¡ÊµÚÀî¡Ë¤Ï¡¢º÷¡Ê¼ê±Û¡Ë¤¬ÌµÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡ÙÂè7ÏÃ¾ìÌÌ¥«¥Ã¥ÈËÜºî¤Ï¡¢¸½Âå¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊÐ¸«¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤­¤ë¡Ö¼Ò²ñ¤Î¤¹¤ß¤Ã¤³¡×¤Ë¤¤¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢°¦¤È¼«Í³¤Èµï¾ì½ê¤òµá¤á¤Æ¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤­È´¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¢£Âè7ÏÃ¤¢¤é¤¹