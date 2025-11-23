½÷À­4¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖMAX¡×¤ÎLINA¡Ê48¡Ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸·Åç¿À¼Ò¤Ç¤Î¼¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¼¯¤È»ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿LINA¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¡ô¸·Åç¿À¼Ò¡×¤Ê¤É¤Èµ­¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼¯¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¡¼¤¤ÃçÎÉ¤·¡×¡Ö¼¯¤âÈþ¤·¤µ¤Ë¤¦¤Ã¤È¤ê¡ª¡©¡×¡Ö¶á¤¤¤Î¤Ë¼¯¤âÂç¿Í¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£