´äÂ¼ÌÀ·û¤ÏÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÅ¬±þ¤·¡¢¥ì¥¤¥º¤Ç³Î¤«¤ÊÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿photo by Getty ImagesMLB¤Î¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡ÁÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆ»Ï¢ºÜ18¡§´äÂ¼ÌÀ·ûÆÏ¤«¤ÌÀ¤³¦¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢´ûÀ®³µÇ°¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤Æ¤­¤¿¥µ¥à¥é¥¤¤¿¤Á¡£²Ì´º¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Îµ°À×¤Ïº£¤â¤Ê¤ª¡¢Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MLB¤ÎÎò»Ë¤Ë³Î¤«¤ÊÂ­À×¤ò»Ä¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤òÄÖ¤ëº£Ï¢ºÜ¡£Âè18²ó¤Ï¡¢¥¿¥ó¥Ñ¥Ù¥¤¡¦¥ì¥¤¥º¤ÎÎò»Ë¤Î¾ÝÄ§¤Ë¤â¤Ê