°ß¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¤È¤Ï¡©Medical DOC´Æ½¤°å¤¬°ß¤¬¤ó¤Î½é´ü¾É¾õ¡¦Ëö´ü¾É¾õ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÌÂ¤ï¤ºÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡Ø¡Ö°ß¤¬¤ó¤Î¾É¾õ¡×¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©½é´ü¾É¾õ¡¦È¯¾É¤·¤ä¤¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤â°å»Õ¤¬²òÀâ¡ª¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§º¬Íè ÏÂµ±¡Ê°å»Õ¡ËÆàÎÉ¸©Î©°å²ÊÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£Î×¾²¸¦½¤¤ò·Ð¤Æ¡¢Âçºå¤ÎÁí¹çÉÂ±¡¤Ç¾Ã²½´ïÆâ²Ê