¸½ÃÏ11·î22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè11Àá¤Ç¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï°ËÆ£ÍÎµ±¤¬½êÂ°¤¹¤ëºòµ¨²¦¼Ô¤Î¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡££²¡Ý£¶¤ÇÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï´°Éõ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿ÎëÌÚ¤Ï¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤¹¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿12Ê¬¡¢CK¤«¤éÌ£Êý¤¬¥Ë¥¢¥µ¥¤¥É¤Ç¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤·¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¡¢±¦Â­¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¡£Á¯¤ä¤«¤ËÀèÀ©¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¶¯¹ë¤«¤é·è¤á¤¿°ì·â¤Ë