¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û 11·î23ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÇÐÍ¥¡¦°²ÅÄ°¦ºÚ¤ò·Þ¤¨¤¿90Ê¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡£21ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°²ÅÄ°¦ºÚ¤¬SixTONES¤ÈÂçÁû¤®¤Ç³Ú¤·¤à¡£ ¢£°²ÅÄ°¦ºÚ¡Ö¡ÊSixTONES¤Ï¡Ë³Ø¹»¤È¤¤¤¦¤«Éô³è¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤ÃçÎÉ¤¯¤µ¤ì¤Æ¤Æ³Ú¤·¤½¤¦¡× »ÒÌò»þÂå¤«¤éÆüËÜÃæ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤­¤¿¡È¹ñÌ±¤ÎÌ¼¡É°²ÅÄ¤òÁ°¤Ë¡¢¡Ö¡È°¦ºÚ¤Á¤ã¤ó¡É¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¡È°¦ºÚ¤µ¤ó¡É¤Ê¤Î¤«¡×¤È¸Æ¤ÓÊý¤ÇÇº¤àSixTONES¡£